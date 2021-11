La definizione e la soluzione di: Dilatoria come una deliberazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SOSPENSIVA

Curiosità/Significato su: Dilatoria come una deliberazione della deliberazione è comunicato ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri. Entro tre giorni prima della deliberazione i delegati ...

Altre definizioni con dilatoria; come; deliberazione; Affascinante come un leader; Sostanza come il metano; Diamante usato come abrasivo; Ovvie come certe domande; Ultime Definizioni