La definizione e la soluzione di: Un vino come il Garda Chiaretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSATO

Curiosità/Significato su: Un vino come il Garda Chiaretto Il Garda classico Chiaretto è un vino rosso DOC la cui produzione è consentita sul Lago di Garda, in provincia di Brescia e prettamente nella zona della ...

