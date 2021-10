La definizione e la soluzione di: È di vetro in un romanzo di Sylvia Plath. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMPANA

Curiosità/Significato su: e di vetro in un romanzo di Sylvia Plath Sylvia Plath (Boston, 27 ottobre 1932 – Londra, 11 febbraio 1963) è stata una poetessa e scrittrice statunitense. Conosciuta per le sue poesie, scrisse ...

Altre definizioni con vetro; romanzo; sylvia; plath; Il comune veneziano che ospita il Museo del vetro; Il frammento di una bottiglia di vetro; Roccia magmatica vetrosa a sferule; Cambiano il ferro in vetro; Somiglia al principe in un romanzo di Mark Twain; Dieci e piccoli in un romanzo di Agatha Christie; Con il sortilegio in un romanzo di Elsa Morante; Lo sono le olive in un romanzo di Andrea Vitali; Come Wislawa Szymborska e Sylvia Plath; Come Wislawa Szymborska e Sylvia Plath; Ultime Definizioni