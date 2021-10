La definizione e la soluzione di: Venne folgorato sulla via di Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANPAOLO

Curiosità/Significato su: Venne folgorato sulla via di Damasco ancora abbagliato dalla luce che lo ha folgorato sulla via di Damasco. Alle spalle dell’uomo un albero a forma di croce: l’albero della Vita, ma anche il ...

Altre definizioni con venne; folgorato; sulla; damasco; Venne sconfitto da Cesare nella piana d'Alsazia; Divenne moglie di David; Cambiano un venne in serpe; Lo divenne Liszt; La camminata dei modelli sulla passerella; Con verde e bianco sulla bandiera italiana; Porto sulla punta dell’Istria; Parole che hanno l’accento tonico sulla quartultima sillaba; Lo Stato con capitale Damasco; Lo sono i nativi di Aleppo e Damasco; Lo Stato con Damasco; Lo Stato asiatico con capitale Damasco; Ultime Definizioni