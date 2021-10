La definizione e la soluzione di: Veicolo militare o di polizia in perlustrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATTUGLIA

Curiosità/Significato su: Veicolo militare o di polizia in perlustrazione funzioni di perlustrazione e collegamento. Tali veicoli poi hanno avuto impiego costante, sia nella versione semplice, sia nelle versioni sidecar o motocarro ...

Altre definizioni con veicolo; militare; polizia; perlustrazione; Il comune veicolo agricolo con le grandi ruote; Un rumoroso veicolo; Un veicolo del Comune; Piccolissimo veicolo da corsa; Piccola opera militare difensiva; Una piccola borsa a tracolla di uso militare; Quelli “di coscienza” rifiutano la divisa militare; Tipo di nave militare; Un blitz della polizia; C'è anche quello di polizia; Un funzionario di Polizia; Auto della Polizia; Soldati in perlustrazione; Perlustrazione di un luogo sconosciuto; Ultime Definizioni