La definizione e la soluzione di: Utensile metalmeccanico per la finitura dei fori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALESATORE

Curiosità/Significato su: Utensile metalmeccanico per la finitura dei fori alesatore è un utensile usato per allargare i fori e viene usato in metalmeccanica; è di forma cilindrica, a volte con il tratto iniziale conico per facilitarne ...

Altre definizioni con utensile; metalmeccanico; finitura; fori; Utensile a punta esagonale; Utensile, attrezzo; Macchina utensile per eseguire profili nel metallo; Addetti a una macchina utensile; Una particolare finitura delle pareti murarie; I Fori di Roma edificati dal 46 a.C. al 113 d.C; La Alda poetessa di Aforismi e magie; Come l'acido fosforico con zucchero e basi azotate; Il Leo scrittore, editore e autore di aforismi; Ultime Definizioni