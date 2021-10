La definizione e la soluzione di: Si usa per misurare la profondità delle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATOMETRO

Curiosità/Significato su: Si usa per misurare la profondita delle acque ultracustico usato per misurare la profondità del mare (laghi, fiumi ecc.), trasmettendo impulsi sonori. Questo strumento moderno è la diretta evoluzione ...

