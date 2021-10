La definizione e la soluzione di: Si usa per indicare testo già citato lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IBIDEM

Curiosità/Significato su: Si usa per indicare testo gia citato lat La Versione dei Settanta (dal nome lat. Septuaginta; indicata pure con LXX o O' secondo la numerazione latina o greca) è la versione dell'Antico Testamento ...

