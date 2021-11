La definizione e la soluzione di: Uno studioso che può specializzarsi in icnologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GEOLOGO

Curiosità/Significato su: Uno studioso che puo specializzarsi in icnologia che un dinosauro prenda un nome da chi lo ha scoperto o da un posto dove venne ritrovato. In altri casi il nome viene dedicato a un grande studioso o ...

Altre definizioni con studioso; specializzarsi; icnologia; Studioso della lingua degli antichi Romani; Studioso degli uccelli; Studioso di materie religiose; Lo fu lo studioso Lazzaro Spallanzani; Ultime Definizioni