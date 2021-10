La definizione e la soluzione di: Una sostanza come la lattasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENZIMA

Curiosità/Significato su: Una sostanza come la lattasi (conosciuta anche come lattasi), enzima che scinde il lattosio. La sua carenza (costituzionale, rara, o acquisita o ancora dovuta a una particolare patologia) ...

