La definizione e la soluzione di: Una scuola non gestita direttamente dallo Stato.

Soluzione 9 lettere : PARITARIA

Curiosità/Significato su: Una scuola non gestita direttamente dallo Stato Per scuola privata si intende una scuola non amministrata dallo Stato. Queste hanno totale libertà circa materie e insegnanti, nel caso in cui siano scuole ...

