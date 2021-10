La definizione e la soluzione di: Una salsiera per un sugo a base di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAGUTIERA

Curiosità/Significato su: Una salsiera per un sugo a base di carne Chile Sauce Condimento Ragù Salsiera Sugo Relish Altri progetti Wikizionario Wikimedia Commons Wikizionario contiene il lemma di dizionario «salsa» Wikimedia ...

Altre definizioni con salsiera; sugo; base; carne; Sugo per maccheroni; Sono veraci in un sugo degli spaghetti; La cittadina d’un sugo; Sugo di carne per maccheroni; Si indossano ai piedi fino alla base del polpaccio; Ideologia alla base della formazione di Israele; Cocktail a base di cognac; Fusto di colonna tra la base e il capitello; Un piatto sudamericano ripieno di carne o verdure; Il comune lucchese con il noto Carnevale; Quella alla milanese è carne di vitello impanata; Si può giocarne uno al Totocalcio; Ultime Definizioni