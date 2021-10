La definizione e la soluzione di: Una pianura secca come quella russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STEPPA

Curiosità/Significato su: Una pianura secca come quella russa rame) o Tassadessa (la terra secca), fu la vecchia capitale di parecchi regni antichi in Birmania. È situata nelle pianure centrali asciutte del paese ...

