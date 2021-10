La definizione e la soluzione di: Lo è un uccello come la marzaiola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANITRA

Curiosità/Significato su: Lo e un uccello come la marzaiola La marzaiola o marzaiola eurasiatica (Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)) è un uccello della famiglia degli Anatidi. Nel suo nome scientifico la parola ...

L'uccello dei ghiacci che non sa volare; Uccello dal becco lungo che vive nelle paludi; Creatura con viso di donna e corpo d'uccello; Uccello che si tuffa in mare per pescare; In Italia è noto anche come Ufo Robot; Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide; Come i fiori dotati solo di stami; Dotati di molte propaggini come gli alberi; Lo sono la marzaiola, il fischione e la moretta;