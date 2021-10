La definizione e la soluzione di: Vi si trova il cielo in una canzone di Gino Paoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STANZA

Curiosità/Significato su: Vi si trova il cielo in una canzone di Gino Paoli Il cielo in una stanza è un brano musicale composto dal cantautore Gino Paoli, pubblicato la prima volta per l'interpretazione di Mina nel 45 giri Il ...

