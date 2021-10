La definizione e la soluzione di: Il tono non alterato da diesis o bemolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATURALE

Curiosità/Significato su: Il tono non alterato da diesis o bemolle fosse sarebbe Fa bemolle maggiore. Il bemolle posto immediatamente a sinistra di una nota lungo il brano vale solo per la nota alterata e per tutte quelle ...

