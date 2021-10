La definizione e la soluzione di: "Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi...". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BUCOLICHE

Curiosità/Significato su: Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi... (LA) «Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi silvestrem tenui Musam meditaris avena; nos patriae finis et dulcia linquimus arva, nos patriam fugimus; ...

