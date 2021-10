La definizione e la soluzione di: Tipo di pneumatico in uso nelle bici da corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TUBOLARE

Curiosità/Significato su: Tipo di pneumatico in uso nelle bici da corsa bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori, costituito da un telaio cui sono vincolate ...

