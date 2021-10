La definizione e la soluzione di: Si tiene in mano parlando al telefono fisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORNETTA

Curiosità/Significato su: Si tiene in mano parlando al telefono fisso ritorno al bunker: è notte e sta vagando in un bosco dove il telefono non ha segnale; sente la voce di una donna che chiede aiuto, va in cerca di lei e si ritrova ...

Altre definizioni con tiene; mano; parlando; telefono; fisso; Contiene i documenti; Un individuo che tiene molto alla sua privacy; Un meeting sportivo che si tiene al coperto; Così è tutto ciò che mi appartiene; Esperto di scrittura a mano; La piega del corpo umano fra coscia e tronco; La mano che usa il mancino; Diresse Grandi manovre; Si raggiunge parlando; Si tiene... parlando; Si possono perdere parlando; Scaldarsi... parlando; Telefono in centro; Un primitivo... telefono; Contese a Bell l'invenzione del telefono; Il telefono.... della giungla; Prefisso per fuori; Prefisso che moltiplica per sette; Un prefisso che ha valore di moltissimo; Prefisso per costume; Ultime Definizioni