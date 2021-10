La definizione e la soluzione di: Tecnica di pittura con colori in emulsione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEMPERA

Curiosità/Significato su: Tecnica di pittura con colori in emulsione così opere a tecnica mista (ad esempio il collage con la pittura) o opere polimateriche (ad esempio colori uniti o abbinati a tessuti, materiali inerti, oggetti) ...

La tecnica che consiste nel riempire di colore i solchi eseguiti col bulino; Relativo ad una tecnica decorativa con... tessere; Una tecnica da ebanista; La tecnica per fissare le pietre preziose agli anelli; Il Nolde della pittura; I musei della pittura; Pittura e scultura; La preistorica pittura sulla roccia; I pittori vi mescolano i colori; Caratterizzato da vari colori; È affetto dal disturbo di non riconoscere i colori; Il difetto che impedisce di distinguere i colori;