La definizione e la soluzione di: Un sushi... non arrotolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NIGIRI

Curiosità/Significato su: Un sushi... non arrotolato sul riso, arrotolato in una striscia di alga, disposto in rotoli di riso o inserito in una piccola tasca di tofu. In Giappone la parola sushi significa ...

