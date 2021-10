La definizione e la soluzione di: La sua parità, in Italia, fu raggiunta nel 1876. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BILANCIO

Curiosità/Significato su: La sua parita, in Italia, fu raggiunta nel 1876 Bretagna accettò la parità navale con gli Stati Uniti. Questa fu oggetto di molte discussioni in Gran Bretagna nel corso del 1930, in quanto governi militaristici ...

Altre definizioni con parità; italia; raggiunta; 1876; La sua parità è stata inserita in Costituzione; Parità farmaceutica; La fase successiva alla parità dopo 5 rigori; Il Fiscal che impone la parità di bilancio ing; Lo è il bronzo olimpico italiano Frank Chamizo; Regnò in Italia e venne sconfitto di Teodorico; L'Elvira prima cineasta italiana; Lo sono le italiane, le estoni, le francesi..; Ultime Definizioni