La definizione e la soluzione di: La sua cordigliera si trova in Costa Rica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TALAMANCA

Curiosità/Significato su: La sua cordigliera si trova in Costa Rica settentrionale, dove si trova la prosecuzione delle pianure del Nicaragua attraversate dal Río San Juan. Dal punto di vista geologico la Costa Rica è un Paese di ...

Altre definizioni con cordigliera; trova; costa; rica; Cordigliera dell'America Meridionale; Formano una Cordigliera; Il monte più alto della Cordigliera delle Ande; I sudamericani della regione della Cordigliera; Quello di Camaldoli si trova nel comune di Poppi; Vi si trovano le città di Negombo, Kandy e Galle; In un fungo si trovano sotto al suo cappello; Si trova fra Firenze e Livorno; La nota costa gallurese; Fu un tabloid diretto da Maurizio Costanzo; La celeberrima Saint della Costa Azzurra; Area sulla costa ionica del sud della Calabria; Regione francese storicamente legata all'Alsazia; Quartiere tipicamente afroamericano di New York; Strumento con i tasti in legno d'origine africana; Storica rivista satirica statunitense: National __; Ultime Definizioni