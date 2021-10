La definizione e la soluzione di: Strumenti a percussione come il gong e le maracas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : IDIOFONI

Curiosità/Significato su: Strumenti a percussione come il gong e le maracas considerato come percussione diretta); percussione indiretta a scuotimento interna o esterna (le maracas sono un esempio di percussione indiretta interna ...

