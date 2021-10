La definizione e la soluzione di: Lo sportivo che si allena in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NUOTATORE

Curiosità/Significato su: Lo sportivo che si allena in piscina Vela. La sede del sodalizio si trova proprio nel centro della città, dove sorge la piscina sociale. La piscina in cui si allena la squadra di pallanuoto ...

Grande impianto sportivo di calcio e atletica; Sportivo che cavalca le onde; Un meeting sportivo che si tiene al coperto; Svantaggio sportivo; Il Gattuso allenatore; Filippo e Simone __, allenatori di calcio; Allenatore... in Inghilterra; Il Mancini allenatore iniz; Ci seguono in piscina; Donne in piscina; Il disinfettante usato in piscina; Si pratica in piscina;