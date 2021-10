La definizione e la soluzione di: Spezia dai fiori bianchi usata in pasticceria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VANIGLIA

Curiosità/Significato su: Spezia dai fiori bianchi usata in pasticceria "papagno" o in Sicilia Centrale "Paparina" che è diventato sinonimo di "sonnolenza" e/o di "cazzotto". La varietà spontanea in Italia ha fiori per lo più ...

