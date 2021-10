La definizione e la soluzione di: La spazzola può farne le veci se si canta in bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MICROFONO

Curiosità/Significato su: La spazzola puo farne le veci se si canta in bagno

Altre definizioni con spazzola; farne; veci; canta; bagno; Spazzola per cavalli; La spazzola per le tubature; Una spazzola per cavalli; Sorgeva presso l'odierna lsola Farnese; Per farne due occorrono quattro persone; Attività di schiacciamento dell'uva per farne vino; La cosiddetta Farnesina Ministero degli __ esteri; Fa le veci di un altro per un certo tempo; Tra i suoi soci vi sono "veci" e "bocia"; Fanno le veci dei sovrani in momenti particolari; Fare le veci; Cantava Il mio nome è mai più con Ligabue e Pelù; Una Francesca cantante che ha vinto X Factor; Claudio Villa cantava quello numero uno; Piotta cantava quello Super; I fiori cantati da Massimo Ranieri; Sono in ceramica in bagno; Si indossa in spiaggia: __ da bagno; Prendono il sole senza costume da bagno; Una "cabina" in bagno;