La definizione e la soluzione di: Il sottogenere punk dei The Gories e The Mummies. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GARAGE

Curiosità/Significato su: Il sottogenere punk dei The Gories e The Mummies Stooges, con il punk rock degli anni '70 e altre influenze. Diverse band garage punk autorevoli erano the Gories, thee Mighty Caesars, the Mummies e thee Headcoats ...

