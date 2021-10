La definizione e la soluzione di: Lo sono piante come abeti, pini e sequoie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONIFERE

Curiosità/Significato su: Lo sono piante come abeti, pini e sequoie Gimnosperme attuali sono conifere (Pinophyta), come gli abeti (Abies e Picea), il larice (Larix), la sequoia gigante (Sequoiadendron), i pini (Pinus), Ginepro ...

