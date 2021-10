La definizione e la soluzione di: Lo sono certe penne... che non scrivono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIGATE

Curiosità/Significato su: Lo sono certe penne... che non scrivono persuasione che non ci si può «fidare di penne forestiere che misurano i premi e non la verità, e spesse volte prendono il premio con la manca e scrivono con ...

Altre definizioni con sono; certe; penne; scrivono; Lo sono certi silenzi; Le loro fondamenta sono a vista; Possono essere architettoniche o ossee; Un file a cui sono stati ridotti i bit; Lo sono i cristalli termotropici negli schermi; Come la forza che supera i limiti di certe persone; Caratterizzano certe stagioni nelle zone tropicali; Così è la pedalata di certe bici elettriche; Senza prove né fonti come certe notizie; È fresca se è appena stato passato il pennello; Privo di penne come un uccellino appena nato; Cambiano panna in penne; Ha le penne remiganti; Scrivono con la sinistra; Scrivono gloriose pagine di storia; Si ascrivono agli imputati; Si scrivono andando a capo; Ultime Definizioni