La definizione e la soluzione di: Situazioni in cui si dà un'impressione negativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FIGURACCE

Curiosità/Significato su: Situazioni in cui si da un impressione negativa un'immagine coerente della persona da valutare, fa sì che la semplice variazione di un tratto modifichi l'impressione della sua personalità nella sua interezza ...

Altre definizioni con situazioni; impressione; negativa; Peggioramenti di situazioni pesanti; Situazioni tristi o sgradevoli; Circostanze negative, situazioni complicate; Lo è la persona che drammatizza le situazioni; Lo è il sole nel quadro Impressione di Monet; Impressione, aspetto esteriore; Fare una buona impressione; Processi di impressione di forme su superfici; Atomo che presenta una carica elettrica positiva o negativa; Nelle batterie è positiva e negativa; Particella atomica con carica negativa; Particella negativa latina; Ultime Definizioni