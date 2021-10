La definizione e la soluzione di: Senza prove né fonti come certe notizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFONDATE

Curiosità/Significato su: Senza prove ne fonti come certe notizie nell'alveo della leggenda e non fornisce prove certe dell'esistenza della "femmina". Questo perché molte delle notizie sulle Agabbadore sono di fonte ellenica ...

