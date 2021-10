La definizione e la soluzione di: In senso figurato e non, un duro colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BASTONATA

Curiosità/Significato su: In senso figurato e non, un duro colpo quasi; detto sia in senso patologico sia figurato (nel senso una persona non si rende conto della realtà). Deriva dal fatto che la talpa è un animale dalla ...

Altre definizioni con senso; figurato; duro; colpo; Privati del senso della vista; Insieme di lettere alfabetiche e di senso compiuto; Disegnetto senza senso involuto e ricurvo; Così è il consenso di tutti; Quello filatelico è uno speciale bollo figurato; È raffigurato sulla tuta del Kriminal dei fumetti; Si occupa della descrizione e classificazione di quanto raffigurato nelle opere d'arte; Nato a Roma il 4 maggio 1966, il personaggio raffigurato mella foto è un noto regista; La città con Cannaregio e Dorsoduro; Duro di cuore; Dà nome a un duro rally; Elif Shafak è una scrittrice turco-britannica, Leif Panduro un romanziere danese; Colpo di una certa sfera… o millanteria; Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo; La si fa... quando il colpo non va; Nella pallavolo, il colpo a polsi uniti; Ultime Definizioni