La definizione e la soluzione di: Le scuole per aspiranti sacerdoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEMINARI

Curiosità/Significato su: Le scuole per aspiranti sacerdoti quindi inclusi i religiosi laici (fratelli laici), le religiose (suore e monache) e gli stessi aspiranti al diaconato e al presbiterato compresi i seminaristi ...

Altre definizioni con scuole; aspiranti; sacerdoti; Allievi delle scuole navali; Le scuole che preparano al diploma; L’inizio delle scuole; Le scuole per chi non va ancora a scuola; Un talent per aspiranti cantanti; Un elenco di aspiranti alla partenza; Aspiranti che si preparano a prendere i voti; Così sono detti degli aspiranti velleitari ing; Viene indossata da sacerdoti e chierici; Viene indossata dai sacerdoti e chierici; Un voto dei sacerdoti; Appellativo di sacerdoti; Ultime Definizioni