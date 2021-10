La definizione e la soluzione di: In un romanzo di Fenoglio è privata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : QUESTIONE

Curiosità/Significato su: In un romanzo di Fenoglio e privata questione privata è un romanzo di Beppe Fenoglio, pubblicato postumo nell'aprile del 1963, due mesi dopo la morte dell'autore. Il libro tratta un tema caro ...

Altre definizioni con romanzo; fenoglio; privata; Il primo romanzo di Ernest Hemingway; Titolo di un romanzo di Sibilla Aleramo del 1932; Una vita __, romanzo di Pasolini del 1959; Sono otto in un romanzo di Paolo Cognetti; Noto romanzo di Fenoglio; Andar in clinica privata; La sfera privata e riservata della persona; Quella privata è un diritto; È privata in un film con Jamie Foxx; Ultime Definizioni