Il Roberto che duettò con Mia Martini in Cu' mme

Soluzione 6 lettere : MUROLO

Curiosità/Significato su: Il Roberto che duetto con Mia Martini in Cu mme Cu 'mme è una canzone napoletana scritta nel 1992 da Enzo Gragnaniello ed interpretata dall'autore con Roberto Murolo e Mia Martini. "Cu 'mme" fu pubblicata ...

Il nome d'arte del disegnatore Roberto Raviola; Un celebre film neorealista di Roberto Rossellini; Roberto Benigni lo ha vinto nel 1999; Il Roberto della danza; L'arcipelago caraibico con Martinica e Giamaica; Il capitano di ventura ritratto da Simone Martini in un affresco del Palazzo Pubblico di Siena; Slogan: No Martini, no __; Almeno tu nell'__, cantava Mia Martini;