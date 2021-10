La definizione e la soluzione di: La riva in cui sbatte l'onda del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BATTIMA

Curiosità/Significato su: La riva in cui sbatte l onda del mare Homer che sbatte contro il pavimento perforandolo. Sceneggiatura: Donick Cary, Josh Weinstein, David X. Cohen Regia: Steven Dean Moore Messa in onda originale: ...

Altre definizioni con riva; sbatte; onda; mare; In un romanzo di Fenoglio è privata; Il mare più lontano dalla riva; In una canzone, Battiato gli preferiva l'uva passa; Deposito derivato dalla chiarificazione del vino; Fa suonare la campana sbattendo al suo interno; Sbattere qualcosa di qua e di là; Sbattere i pugni sul tavolo prevalere; Chi I'ha al collo non sa più dove sbattere la testa!; Lo Shozo fondatore di una nota azienda di moto; L'attore che si volge al pubblico sfonda la quarta; Nell'antica Grecia, le città fondatrici di colonie; Le loro fondamenta sono a vista; Fare a meno di una mancanza, colmare un'assenza; Il mare più lontano dalla riva; Animali marini dette anche anemoni di mare; Nella tempesta, sul mare di Galilea, per Rembrandt; Ultime Definizioni