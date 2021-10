La definizione e la soluzione di: Ripetuto, significa accucciato per non esser visto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUATTO

Curiosità/Significato su: Ripetuto, significa accucciato per non esser visto che significa "morbido". Il µa?a??? (trascritto "malakos"), ai sensi del primo termine, si oppone s?????? (trascritto "sklèros") il quale significa "duro"; ...

