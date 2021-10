La definizione e la soluzione di: Ridurre lo svantaggio e portarsi in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIMONTARE

Curiosità/Significato su: Ridurre lo svantaggio e portarsi in testa posizione. Verso il venticinquesimo giro Hamilton riesce a ridurre il margine di svantaggio su Verstappen a tre secondi; ciò porta l'olandese a fermarsi ...

Altre definizioni con ridurre; svantaggio; portarsi; testa; Ridurre la distanza, avvicinare; Ridurre la larghezza o il diametro di qualcosa; La spending che mira a ridurre le spese ing; Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli; Svantaggio sportivo; Recuperare lo svantaggio in una gara sportiva; Ricuperare lo svantaggio; Lo è ciò che arreca svantaggio; Comportarsi slealmente; Portarsi affetto; Ama rapportarsi con gli altri; Sostanza che può comportarsi da acido o da base; Non ne ha per la testa la persona seria; Manca nella testa di certi svitati; Movimento culturale di protesta sorto negli Usa intorno al 1950; Spicca... in testa; Ultime Definizioni