La definizione e la soluzione di: Quella nera è usata in farmacologia come revulsivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SENAPE

Curiosità/Significato su: Quella nera e usata in farmacologia come revulsivo

Altre definizioni con quella; nera; usata; farmacologia; come; revulsivo; Quella con gli osei è un tipico piatto veneto; Rodolfo Wilcock scrisse quella degli iconoclasti; Quella cromica pulisce i recipienti nei laboratori; Quella di Italia '90 era il burattino Ciao; Lo è un generatore di tensione in fisica; La degenerazione della monarchia per Aristotele; Santa __, film generazionale del 2001; In generale, un disturbo del linguaggio; È causata dal bacillo di Bordet-Gengou; Un tipo di indivia usata nella cucina napoletana; È molto usata allo specchio; Una gonna unisex usata nel sud est asiatico; Come il campo... degli occhi; Alla buona... come un celebre imperatore; Come dire suonatori; Fluire come un liquido; Ultime Definizioni