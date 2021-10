La definizione e la soluzione di: In quella napoletana ogni numero ha un significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SMORFIA

Curiosità/Significato su: In quella napoletana ogni numero ha un significato cucina napoletana, come la minestra di foglia alla napoletana: Nel Settecento diviene sempre più importante l'influsso della cultura francese in tutt'Europa ...

