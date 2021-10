La definizione e la soluzione di: In quella di Mare c'è un aeroporto militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRATICA

Curiosità/Significato su: In quella di Mare c e un aeroporto militare L'aeroporto militare Mario de Bernardi (ICAO: LIRE) è un aeroporto militare italiano situato nell'area metropolitana di Roma, a 20 km a sud della città ...

Altre definizioni con quella; mare; aeroporto; militare; Quella dell'Est era chiamata DDR; Era modesta quella di Jonathan Swift; Marc Bloch ha scritto quella della storia; Antonio Gramsci teorizzò quella culturale; Desiderare, bramare; La riva in cui sbatte l'onda del mare; Fare a meno di una mancanza, colmare un'assenza; Il mare più lontano dalla riva; Il metal per il controllo in aeroporto ing; Insieme degli edifici dell'aeroporto ing; Località dell'aeroporto torinese; Il detector in aeroporto; Squadra militare d'assalto per operazioni speciali; Sindrome che faceva evitare il servizio militare; Antica calzatura militare romana; La casta militare tenuta a rispettare il Bushido; Ultime Definizioni