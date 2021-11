La definizione e la soluzione di: In quella di Kent si trova Canterbury. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONTEA

Curiosità/Significato su: In quella di Kent si trova Canterbury cariche: Vescovo diocesano della Diocesi di Canterbury, che copre la parte orientale della Contea del Kent e l'estremo nord-est del Surrey. Fondata nell'anno ...

Altre definizioni con quella; kent; trova; canterbury; Quella di Glisson si trova nel fegato; In meccanica c'è quella dei sistemi rigidi; Idiomatica quella che si esibiva sul Titanic; Giotto dipinse quella di Ognissanti; Il principe Augusto di Hannover e duca di Kent; Un abitante di Tashkent; Kal-_, alias Clark Kent; Il jazzista Kenton; Quella di Glisson si trova nel fegato; Trovare, rendere disponibile; Che si trovano all'esterno della città; Il nome del noto trovatore provenzale di Vaqueiras; Lo è l'arcivescono di Canterbury; Ultime Definizioni