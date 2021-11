La definizione e la soluzione di: Quella del Sud ebbe come capitale Staliniri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSSEZIA

Curiosità/Significato su: Quella del Sud ebbe come capitale Staliniri Caucaso ed è un notevole mercato agricolo. Dal 1934 al 1961 la capitale si chiamò Staliniri. Al giorno d'oggi, il russo è la sola lingua ufficiale usata ...

