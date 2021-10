La definizione e la soluzione di: Quartiere tipicamente afroamericano di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HARLEM

Curiosità/Significato su: Quartiere tipicamente afroamericano di New York accettato un afroamericano come campione del mondo. Nel 1904 Charles Follis divenne il primo afroamericano a giocare per una squadra di football americano ...

Altre definizioni con quartiere; tipicamente; afroamericano; york; Il sesto quartiere di Roma; Il quartiere di Napoli in cui sorgeva l'Italsider; Il quartiere romano con il palazzo della Civiltà Italiana; Un quartiere di Palermo; Formaggio tipicamente prodotto con latte ovino; Un indumento tipicamente femminile; Precipitazioni tipicamente invermali; Casa di legno tipicamente sull'acqua; Un tipo di canto religioso afroamericano ing; Leader afroamericano assassinato nel febbraio 1965; Scuola newyorkese di recitazione: __ Studio ing; Il borough di New York adiacente a Brooklyn; Inglese... a New York ing; Dieci a New York; Ultime Definizioni