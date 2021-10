La definizione e la soluzione di: Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHERATINA

Curiosità/Significato su: Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie come solchi di Beau. Le unghie e i peli, a differenza di quanto si crede, non continuano a crescere nel morto: si tratta in realtà di un'apparenza causata ...

