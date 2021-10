La definizione e la soluzione di: Processata o lavorata come la pelle animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCIATA

Curiosità/Significato su: Processata o lavorata come la pelle animale giuramento. Dopo il processo e l'assoluzione di Jackson, Janet Arvizo fu processata e condannata per frode fiscale. Nel gennaio 2019 fu presentato al Sundance ...

Altre definizioni con processata; lavorata; come; pelle; animale; Giovanna d'Arco fu processata come tale; Pelle di ovino lavorata; Pietra dura lavorata a rilievo; Roccia lavorata dai maestri artigiani di Volterra; Non lavorata dal contadino; Componimenti poetici come A Zacinto e Alla sera; Dei premi come le coppe; Come carte... prese dall'acqua; Ricavato come il particolare dal generale; Può esserlo la pelle che presenta rossore; Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie; Così il combattivo vende la pelle; Molti libri di pregio li hanno di pelle; L'animale del Duffy Duck dei cartoni; Animale domestico vagante privo di padroni; Bestiale, animalesco; Generico animale alato; Ultime Definizioni