Il principe dei mostri in un cartone anni '80.

Soluzione 8 lettere : CARLETTO

Curiosità/Significato su: Il principe dei mostri in un cartone anni 80 contro i mostri di roccia. ^ N.A.Spinella "Fenomenologia dell'eroe di cartone", Ycp 2013, ISBN 9788891108500, pp. 62 e ss. ^ Che cosa vedremo in tv nei ...

