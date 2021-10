La definizione e la soluzione di: Preparazione per carni bianche tipica delle Marche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POTACCHIO

Curiosità/Significato su: Preparazione per carni bianche tipica delle Marche (pronuncia /?a'uskolo/) o ciavuscolo o ciabuscolo è un insaccato tipico della regione Marche. Il ciauscolo è un salume della tradizione contadina dell'entroterra ...

Altre definizioni con preparazione; carni; bianche; tipica; delle; marche; L'acido usato nella preparazione delle candele; Un addensante nella preparazione di marmellatepectina; Il tecnico che segue la preparazione dei cavalli da corsa; Che è attuato senza preparazione; Marsupiale carnivoro dell'Oceania estinto nel 1936; Carnivori dei Mustelidi; La salmonata ha le carni rosa; Carnivoro africano; Sono bianche in un noto brano di Ludovico Einaudi; Fini capi di biancheria; E la più attesa nelle settimane bianche; Cosi è la biancheria personale; Pasta fresca lunga tipica dell'Umbria; La carenza della pigmentazione tipica degli albini; Salsa giallognola tipica nell'hot-dog; Formaggio tipicamente prodotto con latte ovino; La natura non contingente delle cose; Periferie popolari delle metropoli francesi fra; La parte delle basiliche bizantine per i penitenti; I cavalieri serventi delle dame del '700; Il comune delle Marche sede di importanti cartiere; Lo sono stati Gualtiero Marchesi e Paul Bocuse; Lo sono certe marche; I marchesi della Lunigiana; Ultime Definizioni