Soluzione 8 lettere : STUDIARE

Curiosità/Significato su: Prepararsi per esami, interrogazioni, compiti.. interrogato per prepararsi all'esame ma deve fare un concerto in Australia. Allora Secchia crea un robot che lo sostituisce nell'interrogazione, poco dopo ...

Altre definizioni con prepararsi; esami; interrogazioni; compiti; Prepararsi a combattere; Prepararsi per la partenza, andare via fare le __; Esaminar fotografie rétro; Esaminato con attenzione; Si attende quello degli esami; Gi esami che si superano... rispondendo a voce; Può esserlo l'alunno che deve fare i compiti; Compiti derivanti dai ruoli occupati; Compiti, impieghi; Gli studenti vi segnano i compiti;